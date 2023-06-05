Криминал 05 июня 2023, 17:40 Фуру с подозрительным сидром задержали в Самарской области МВД по Самарской области сообщило о задержании фуры с подозрительным сидром

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Самарские полицейские в ходе проведения мероприятий по пресечению продажи контрафактного алкоголя остановили при въезде в регион грузовик с кегами, перевозящий напиток «Мистер Сидр». Как сообщила пресс-служба областного главка МВД, общий объем изъятой продукции составил 810 литров.

В ведомстве подчеркнули, что грузовик Volvo остановили на 23-м километре Московского шоссе. В ходе осмотра салона правоохранители также нашли накладную, по которой водитель планировал получить еще 18 тысяч литров сидра

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По указанному в документе адресу склада выехали сотрудники управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Вместе со следователями они начали осмотр помещения и изъятие продукции для последующей экспертизы.

Полицейские Самары приступили к масштабной проверке складов и торговых точек с алкоголем после массового отравления людей в регионах Поволжья. В Ульяновской области погибли 16 человек после распития контрафактного спиртного. В Удмуртии и Самарской области госпитализировали двух и трех жителей в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной отравления стал алкогольный напиток «Мистер Сидр», произведенный в Самарской области. Региональные следователи завели уголовное дело, подозреваемым по которому проходит местный предприниматель.