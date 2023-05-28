Криминал 28 мая 2023, 12:25 ФТС России заявила о росте наркотрафика с участием украинцев Врио главы ФТС заявил об активизации украинских наркодилеров на северо-западной границе РИА «Новости»

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Российские таможенники с начала прошлого года зафиксировали резкое увеличение случаев провоза наркотиков через северо-западную границу. Запрещенный груз перевозили украинцы на легковых автомобилях. Как сообщило РИА «Новости», о новом криминальном способе заработка жителей соседней страны рассказал временно-исполняющий обязанности Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

Он пояснил, что машины украинских наркодилеров приезжали из стран Евросоюза и пытались ввезти запрещенные вещества в Россию.

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«Очень много выявлений, сотни килограммов суммарно», — заявил Давыдов.

Врио главы ФТС не исключил, что поставки наркотиков стали частью антироссийского плана, реализацию которого пресекли сотрудники ведомства.

Каждую приезжающую на контрольно-пропускной пункт подозрительную машину досматривали с особой тщательностью при помощи инспекционных комплексов и рентген-машин. Такие методы заблокировали наркотрафик со стороны Евросоюза.

Кроме поставок запрещенных веществ, преступные украинские группировки начали вовлекать россиян в создание подпольных лабораторий для производства наркотиков на месте. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Он подчеркнул, что полицейские выявили случаи, когда вовлеченные в деятельность украинских криминальных структур россияне не только производили, но и торговали наркотиками.