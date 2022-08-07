ФСИН сообщила о проверке в колонии, где осужденные убили сотрудника

ФСИН России проведет проверку в исправительной колонии строгого режима № 2 в Калмыкии, где осужденные напали на сотрудников. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

«Для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России», — говорится в сообщении.

Руководство ФСИН выразило соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Его семье пообещали оказать всю необходимую помощь. Также поддержку получат родственники сотрудника, который был ранен.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время обстановка в колонии находится под контролем. Все собранные материалы о происшествии переданы в следственные органы.

Два осужденных ИК № 2 напали на сотрудников учреждения 5 августа. От полученных ранений один из пострадавших умер в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще шестерым сотрудникам ИК оказали медпомощь, их жизни ничего не угрожает.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности».