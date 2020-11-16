ФСИН проверит информацию о драке сотрудников исправительной колонии в Кузбассе

В СМИ появилось видео, на котором якобы сотрудники местной исправительной колонии нагрубили продавцу в пивном магазине и устроили драку. ФСИН по Кемеровской области начал проверку этой информации.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о сотрудниках исправительной колонии, которые скандалят с продавцом магазина, и один из них наносит мужчине несколько ударов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ролик опубликовал подписчик группы «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как несколько человек в форме общаются между собой и шутят с продавщицей. Через некоторое время муж продавщицы попросил мужчин общаться с ней нормально. Началась перепалка. Как утверждает автор ролика, все закончилось дракой на улице. Сотрудники ИК-37 вывели мужчину из бара и несколько раз ударили его по лицу, утверждает подписчик. Но на опубликованном видео этого не видно.

В пресс-службе ФСИН отметили, что по результатам доследственной проверки будет принято решение об ответственности должностных лиц.