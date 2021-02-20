ФСИН опровергла информацию о смерти бывшего главы Удмуртии, осужденного за взятки

Во ФСИН Удмуртии опровергли новость о смерти бывшего главы региона Александра Соловьева. Он приболел, но состояние здоровья стабильное. Информация о смерти осужденного за взятки чиновника появилась в одном из Telegram-каналов.

«В настоящее время А. В. Соловьев по профилю заболевания проходит специализированное лечение в ведущем ЛПУ Минздрава Удмуртии. Состояние здоровья стабильное», — говорится в сообщении ведомства.

Бывшего главу Удмуртской Республики Александра Соловьева признали виновным в коррупции в октябре прошлого года. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима и многомиллионному штрафу.

Следствие установило, что с 2014 по 2016 год бывший чиновник получал взятки от представителей компаний, которые строили массовые переходы через реки Каму и Буй в Удмуртии. Соловьев оплачивал работу из федерального и регионального бюджетов, помогал выдавать лицензии на пользование участком недр местного значения и обеспечивал бизнесменам покровительство. Помимо срока, его обязали выплатить штраф в размере 275 миллионов рублей.