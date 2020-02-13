Мусульмане, отбывающие наказание в ИК-3, в 2018 году решили отметить один из главных исламских праздников — Ураза-байрам. Они за несколько месяцев подали соответствующее прошение в администрацию колонии. Прошение перенаправили в УФСИН Иркутской области, где находится колония. Управление дало письменное добро: такие мероприятия для заключенных не запрещены.

Получив разрешение, не стали препятствовать застолью и в самой колонии. Праздничный пир проходил под контролем администрации ИК-3.

«Все продукты, присутствующие на столе, разрешены. Никаких деликатесов там нет: редиска, другие овощи, соки, мясо. Часть продуктов была приобретена в магазине колонии, часть (в частности, мясо) официально передана родственниками заключенных», — рассказал знакомый с ситуацией источник. Его слова привел сайт «Росбалт».

А вот то, что на празднике среди заключенных гулял мобильный телефон, уже нарушение. Зэкам запрещены мобильники. Если удастся в ходе проверки установить хозяина трубки, ему грозит наказание.

Замеченного среди пирующих Дадаева осудили в 2017 году. Его признали виновным в убийстве Бориса Немцова. Дадаев отбывает двадцатилетний срок лишения свободы.