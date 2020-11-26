Следователи задержали бывшего замглавы ФСИН Максименко

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно обеспечил заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов территориальных управлений ФСИН и входящего в эту же структуру государственного унитарного предприятия «Управление строительства по СКФО».

Как выяснилось, у этой организации не было ни возможностей, ни рабочих на проведение ремонтных работ. Средства на это были выделены по целевой программе.

В результате не только оказалось сорвано выполнение поставленной задачи, но и не введены в эксплуатацию 14 объектов. Само унитарное предприятие понесло ущерб на сумму 189 миллионов рублей, которые оно выделила на строительство, и получило штрафы за срыв сроков по государственным контрактам.

Сейчас следствие проводит необходимые мероприятия для закрепления доказательной базы.