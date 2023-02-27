27 февраля 2023, 12:39
ФСБ завела дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества «Сеть»
ТАСС: ФСБ возбудила дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества «Сеть»
ФСБ России завела уголовное дело в отношении членов московской ячейки террористической группировки «Сеть». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках расследования дела оперативники ФСБ провели обыски в местах проживания членов сообщества и их родственников.
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«Часть осужденных фигурантов отправили в московское СИЗО „Лефортово“, они начали давать оправдательные показания», — отметили в ведомстве.
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Ранее оперативники ФСБ по обвинению в экстремизме задержали жителя Симферополя, который в социальной сети призывал убивать сотрудников правоохранительных структур. Во время обыска в месте проживания у мужчины обнаружили ряд улик, которые подтверждают его причастность к совершению преступления.
Задержанному грозит тюремный срок до пяти лет.
ФСБ
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