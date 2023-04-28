Криминал 28 апреля 2023, 21:58 ФСБ заподозрила проректора РАНХиГС в растрате денег ФСБ: проректор РАНХиГС Синельников-Мурылев подозревается в растрате денег на научные работ Pxhere

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ФСБ возбудила уголовное дело в отношении проректора по науке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Сергея Синельникова-Мурылева. Его подозревают в растрате бюджетных средств, которые были выделены на проведение научных работ, сообщил ТАСС.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении Синельникова-Мурылева возбудили уголовное дело о присвоении или растрате. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы с возможным штрафом до миллиона рублей.

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Позже в пресс-службе вуза агентству сообщили, что Синельников-Мурылев не является сотрудником РАНХиГС.

«Сергей Германович Синельников-Мурылев в настоящее время не является сотрудником РАНХиГС», — подчеркнули в академии.

Бывшего учредителя обанкротившегося банка «Развитие» Олега Березовского заочно арестовали на два месяца по делу о растрате около трех миллиардов рублей. Его объявили в международный розыск.