ФСБ задержала иностранцев торговавших частями краснокнижных животных

Сотрудники ФСБ задержали двух иностранцев, которые привезли в Россию более 2,5 тысяч рогов азиатских сайгаков. Это животное относится особо ценным и занесено в Красную книгу России. Видео с задержанием торговцев браконьерским товаром опубликовал Следственный Комитет.

На опубликованных кадрах видно, что мужчин задержали около гаражей. Рога краснокнижных животных они держали в коробках.

По данным следствия, иностранные граждане незаконно купили в соседней стране 2647 экземпляров рогов азиатского сайгака и привезли их в Белгород.

Когда они попытались продать свою добычу, то их задержали сотрудники ФСБ России и передали следователям. Против продавцов завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемые уже дали признательные показания. Сейчас они находятся в СИЗО. После предъявления обвинения следователи подадут ходатайство в суд об избрании для задержанных меры пресечения.