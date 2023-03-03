Криминал 03 марта 2023, 14:24 ФСБ задержала жительницу Барнаула за сотрудничество с украинской организацией «Интерфакс»: ФСБ задержала жительницу Барнаула за сотрудничество с украинской организацией РИА «Новости»

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Жительницу Барнаула задержали за сотрудничество с украинской организацией, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ Алтайского края. Против женщины возбудили уголовное дело, вскоре суд изберет ей меру пресечения.

По данным ведомства, 44-летняя жительница Барнаула установила и поддерживала сотрудничество с представителем иностранной организации с целью оказывать содействие деятельности, направленной против безопасности России.

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В пресс-службе ведомства агентству уточнили, что речь идет об организации с Украины.

По данному факту возбудили дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Подробностей в УФСБ не привели.

Чем именно занималась женщина, пока неизвестно. Расследование продолжается.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене. Мужчина поддерживал связь с Главным управлением разведки Украины, чтобы передавать сведения о военных объектов Минобороны, расположенных в Хабаровском крае.