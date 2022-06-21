ФСБ задержала жителя Владимира за подготовку теракта на митинге

Сотрудники УФСБ по Владимирской области задержали жителя региона. Его обвинили в подготовке теракта на несанкционированном антиправительственном митинге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ у данного лица сформировался преступный умысел на применение самодельных взрывных устройств и самостоятельно изготовленного огнестрельного оружия в отношении представителей органов власти в ходе участия в несанкционированном антиправительственном митинге», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Местный житель для реализации плана разработал и сделал средства инициирования взрывчатых веществ, а также несколько единиц огнестрельного оружия. Уточняется, что он обладает специальными техническим навыками для этого.

При этом задержание произошло в мае. Обвиняемый дал признательные показания, сейчас он находится под стражей.