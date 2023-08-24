Криминал 24 августа 2023, 14:09 ФСБ задержала жителя Псковской области за попытку поджечь релейный шкаф ФСБ задержала мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф под Псковом Пресс-служба ФСБ России

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Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Псковской области мужчину, завербованного украинскими спецслужбами, который пытался поджечь релейный шкаф на станции «Псков Товарный». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Оказалось, что местный житель начал общаться в Telegram с волонтером украинского «общественного гуманитарного проекта», реальная цель которого заключалась в вербовке россиян для совершения диверсий. Куратор поручил псковичу сорвать перевозки личного состава, вооружения и техники ВС России.

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Мужчина прибыл на железнодорожную станцию 2 августа и попытался вскрыть релейный шкаф разводным гаечным ключом, чтобы поджечь. Однако правоохранители задержали его прежде, чем он успел это сделать.

Следственный отдел УФСБ по Псковской области возбудил уголовное дело о покушении на диверсию в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК РФ).