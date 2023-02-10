Криминал 10 февраля 2023, 15:52 ФСБ задержала жителя Мордовии, планировавшего устроить массовый расстрел ФСБ задержала и отправила в больницу мужчину, планировавшего массовые убийства в Мордовии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли в Мордовии мужчину, который в соцсетях публиковал материалы о массовых расстрелах и вел дневники на эту тему. Его задержали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия выявлен 30-летний житель региона, планировавший совершить действия насильственного характера в отношении жителей республики», — сказано в сообщении.

Реклама

ФСБ раскрыла, что при задержании у него обнаружили и забрали травматический пистолет, гладкоствольный карабин «Сайга» и личные дневники. В них он описывал совершение массовых убийств.

Реклама

Местный житель на допросе рассказал, что испытывал приливы ненависти к себе и окружающим, приступы агрессии, с которыми пытался справиться самостоятельно. Он после оценки его психического состояния лишился права на ношение и хранение оружия.