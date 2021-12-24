ФСБ задержала завербованного украинской разведкой солдата. Видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Воронежской области задержали военнослужащего Западного военного округа, который подозревается в государственной измене.

Воронежский гарнизонный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативникам стало известно, что мужчина был завербован украинской военной разведкой. Он способствовал сбору информации, которая могла нанести вред обороноспособности РФ.

Также ранее ФСБ задержала трех человек в других регионах России, имеющих отношение к спецслужбам Украины. Диверсанты намеревались взорвать мачту радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной ГТЭС.

Все трое задержанных признали вину. Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.