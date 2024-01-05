Криминал 05 января 2024, 21:35 ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины россиянина ФСБ сообщила о задержании россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщило РИА «Новости».

Силовики уточнили, что задержанный совершил попытку проведения диверсии на военном объекте в январе 2024 года. В ходе расследования криминалисты установили причастность мужчины к поджогам на объектах связи на железной дороге в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.

Реклама

Украинские спецслужбы завербовали россиянина через социальные сети. В ходе обыска сотрудники ФСБ изъяли средства связи задержанного с иностранными кураторами, а также электронные носители с перепиской и фотоотчетами выполненных заданий.

Задержанного вместе с неопровержимыми уликами передали сотрудникам Следственного комитета.

В конце декабря 2023 года Сахалинский суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке к диверсии на энергообъекте региона. В материалах дела говорится, что действия осужденного курировали украинские спецслужбы. При задержании у него нашли инструкцию по изготовлению взрывчатки, а также компоненты для самодельной бомбы. В телефоне нашли переписку задержанного с иностранным координатором.