Криминал 29 мая 2023, 17:53 ФСБ задержала в Крыму двух братьев-боевиков из украинского нацбата ФСБ: двух боевиков запрещенного украинского нацбата поймали в Крыму РИА «Новости»

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В Крыму задержали двух братьев — участников украинского добровольческого нацбатальона имени Номана Челебиджихана*. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ.

Двух жителей Раздольненского района, 23 и 24 лет, поймали сотрудники пограничного управления. Удалось установить, что братья добровольно вступили в батальон и активно участвовали в противоправных акциях в районах, граничивших с Крымом. В отношении молодых людей возбудили уголовные дела. Участие в незаконном вооруженном формировании может обернуться для них лишением свободы на срок до 15 лет. Обоих взяли под стражу на два месяца.

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Один из братьев не сразу понял, в чем его подозревают, но в том, что состоит в незаконном вооруженном формировании, признался.

Украинский добровольческий национальный батальон имени Номана Челебиджихана* ставит целью нарушение территориальной целостности Российской Федерации и вооруженный захват Крыма. Верховный суд России признал организацию террористической и запретил ее деятельность в стране.

*«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — запрещенная в России террористическая организация.