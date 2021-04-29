ФСБ задержала в девяти российских городах сторонников радикального сообщества «М.К.У.»

ФСБ задержала 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.». Операция проходила в девяти городах.

Федеральная служба вместе со Следственным комитетом задержала подозреваемых в Саратове, Тамбове, Чите, Тюмени, Анапе, Краснодаре, Иркутске, Пущине, Переславле-Залесском. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Сторонников радикального сообщества подозревают в пропаганде экстремизма, подготовке взрывов и вооруженных нападений. Также они причастны к совершению насильственных преступлений.

Во время обысков у 16 человек нашли и забрали холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации. В них были инструкции по изготовлению средств террора, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, а также видеоотчеты о проведенных насильственных акциях. Информацию они направляли главарю «М.К.У.» Краснову. Также обнаружена переписка с ним.

Задержанные подтвердили, что Краснов из Украины координировал их действия, «выдавая им конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации».

Вовлечение новых членов в преступную деятельность было поэтапным. В начале завербованных людей просили экстремистские надписи на фасады зданий, потом избить представителя одной из молодежных субкультур или бездомного. Дальше — совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов, используя холодное оружие. Также приветствовались подрывы и поджоги зданий органов власти.