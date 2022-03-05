ФСБ задержала участника незаконного батальона Челебиджихана в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинца, который был участником незаконного Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана*, организованного запрещенной в России экстремистской организацией «Меджлис крымско-татарского народа»**. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве уточнили, что мужчина 1959 года рождения вступил в этот незаконный батальон в 2015 году. Формирование тогда дислоцировалось в Херсонской области, написал ТАСС.

По информации ФСБ, задержанный под руководством инструкторов из националистических батальонов получил тактико-специальную и огневую подготовку, а потом в ноябре 2015 года принял участие в экономической и энергетической блокаде Крыма.

Против гражданина Украины возбудили уголовное дело об организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем. Сейчас он находится под стражей.

ФСБ продолжила выяснять все обстоятельства преступления и устанавливать преступные связи подозреваемого.

* Незаконный в РФ Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана организован запрещенной в России экстремистской организацией «Меджлис крымско-татарского народа»**.

** «Меджлис крымско -татарского народа» — экстремистская организация, запрещена в РФ.