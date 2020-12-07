ФСБ задержала сторонников террористов в Красноярске. Один пытался улететь на самолете

Сотрудники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации. Один из них пытался улететь за рубеж, чтобы участвовать в вооруженных столкновениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

«УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность сторонников террористической организации „Катиба Таухид валь-Джихад“*, в состав которой входили граждане одной из среднеазиатских стран», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Один из участников группировки проникся идеями радикального ислама, и поэтому собирался уехать для поддержки боевиков за границу. Сотрудники УФСБ задержали этого человека в международном аэропорту Красноярска имени Хворостовского, когда он проходил регистрацию на рейс. Остальных сторонников — у них дома.

В ведомстве отметили, что фигуранты пытались завербовать новых людей в ряды террористической организации. Следователи открыли уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная в России.