Криминал 27 апреля 2023, 15:46 ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене ТАСС: ФСБ задержала россиянина Расулова по делу о госизмене РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина России по делу о госизмене. Ведомство ходатайствовало о его аресте, сообщил ТАСС.

Материалы с просьбой об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступили в Лефортовский суд Москвы. Пока решение по ходатайству не принято.

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Детали дела пока неизвестны, оно носит гриф «секретно». Имя фигуранта не разглашается. Известно только, что он носит фамилию Расулов. Мужчину обвинили по статье о государственной измене. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Накануне Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал россиянина по фамилии Довгань, так же обвиняемого по статье о госизмене. По данным ТАСС, обвиняемого задержали 25 апреля. Официально эти данные никак не прокомментировали.