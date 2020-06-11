ФСБ задержала россиян с незаконным оружием. У них нашли 166 автоматов и пистолетов

Сотрудники ФСБ пресекли незаконный оборот оружия, которым занимались 28 жителей разных регионов России. У этих людей нашли более 160 автоматов и пистолетов, 32 гранаты и холодное оружие.

«Пресечена преступная деятельность 28 жителей, <…> причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

Преступников нашли в московском регионе, Петербурге, Бурятии, Алтайском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях. Еще ФСБ работала во Владимирской, Калининградской и Калужской областях, а также в других регионах страны.

Всего из незаконного оборота изъяли 166 единиц огнестрельного оружия. В их числе были автоматы «АК-74», «АКМС», «АКС-74У», пистолеты ТТ, ПМ и винтовки «Мосина», «СВТ» и «СКС». Кроме того, у преступников забрали 32 ручные гранаты «Ф-1», «РГД-5», «РГО», «РГН» и порядка 25 килограммов пороха, тротила и аммонала.

«14 детонаторов различных модификаций, пять метров огнепроводного и детонирующего шнуров, свыше 8500 патронов, более 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), шесть приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия», — отмечается в сообщении.

Также сотрудники ФСБ накрыли девять подпольных мастерских, где изготавливали патроны и модернизировали оружие. Сейчас специалисты продолжают работать над пресечением подобных преступлений.