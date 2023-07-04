Важное 04 июля 2023, 10:00 ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени ФСБ: россиянина в Тюмени задержали за пособничество украинским спецслужбам

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Сотрудники ФСБ поймали в Тюмени гражданина России, который оказался пособником спецслужб Украины. Он предлагал военным перейти на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«…Пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе со вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — сказано в сообщении.

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Он в качестве аргументов приводил заведомо ложную информацию, которая дискредитировала ВС России. Россиянин обещал организовать военнослужащим связь с представителями разведывательных органов Украины. Силовики после задержания мужчины завели на него уголовное дело о государственной измене. Следствие продолжается.

Ранее 4 июля ФСБ сообщала о задержании гражданина Украины, жителя ЛНР по подозрению в шпионаже. Он давал украинским силам информацию о местах дислокации и передвижении российской армии.