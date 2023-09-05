Криминал 05 сентября 2023, 10:33 ФСБ задержала планировавшего примкнуть к ВСУ россиянина Жителя Краснодарского края задержали за попытку перехода на сторону ВСУ Пресс-служба ФСБ

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Гражданина России задержали в связи с подозрением подготовки его перехода на сторону ВСУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Житель Краснодарского края вышел на связь с сотрудником СБУ, который занимался рекрутством и подготовкой солдат для участия в ВСУ. Спецслужбы успешно пресекли попытку государственной измены и переход на сторону противника.

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«Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину», — заявили в ФСБ.

Ранее спецслужбы задержали жителя Тамбовской области, который пытался вступить в ряды ВСУ. С апреля по июнь 2023 года он изучал специальную литературу по тактической медицине, вооружению и военной технике.

Россиянин начал переписку с украинскими националистами, чтобы записаться добровольцем, после чего попытался пересечь границу и через Турцию попасть на Украину. На жителя Тамбовской области завели уголовное дело по статье о приготовлении к госизмене.