ФСБ задержала пятерых участников террористической ячейки, созданной прямо в колонии

Все происходило в исправительной колонии № 2 в Калмыкии. По данным следствия, банду создал прямо в тюрьме уроженец Дагестана Шахбан Гасанов. В нее вошли более 100 осужденных, которые впоследствии стали его последователями.

Самого Гасанова ликвидировали после того, как он вышел из тюрьмы в 2015 году, когда он провозгласил себя главой группировки «Кизлярский сектор». Банда же продолжала пропагандировать идеи терроризма и после того, как ее участники выходили из тюрьмы.

Пятерых задержали на Северном Кавказе и в Ставропольском крае. Всего фигурантами уголовного дела стали 27 человек. Расследование уголовного дела продолжается.

Также сообщается, что в исправительной колонии в Калмыкии прошли обыски, там нашли экстремистскую литературу и символику «Исламского государства» (деятельность группировки запрещена в РФ).