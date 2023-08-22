Криминал 22 августа 2023, 15:27 ФСБ задержала мужчину за попытку купить секретную военную продукцию под Ростовом УФСБ: россиянина задержали за попытку купить секретное военное изделие РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали россиянина в Ростовской области, который пытался купить секретную военную продукцию с целью ее перепродажи. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону, сообщило РИА «Новости».

«Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен», — передали в ведомстве.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну», идет расследование. Специалисты выяснят, причастен ли россиянин к другим преступлениям, а также есть ли у него соучастники.

Ранее уголовное дело возбудили против уехавшего из России волгоградца, который имел доступ к гостайне и сведениям под грифом «совершенно секретно». Мужчине запретили выезжать за пределы страны, но житель Волгограда нарушил предписание.

В мае ФСБ возбудила дело против госслужащего из организации, которая имела доступ к гостайне. Он тоже уехал из России до того, как закончил действие запрет на выезд за границу.