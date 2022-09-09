ФСБ задержала крымчанина за призывы к расправе над российскими солдатами | 360°

Криминал 09 сентября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

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Viber ФСБ задержала крымчанина за призывы к расправе над российскими солдатами

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Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего жителя Симферополя за призывы к расправе над российскими военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина размещал в групповом чате в Telegram комментарии с угрозами расправы над представителями ВС России, участвующими в спецоперации на Украине.

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В его отношении завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

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Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

ФСБ опубликовала видео задержания. На кадрах видно, как мужчину выводят из его дома и увозят на машине, а затем сопровождают в здание УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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