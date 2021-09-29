ФСБ задержала контрабандистов с тоннами незаконного осетра

Пограничная служба ФСБ изъяла у контрабандистов в Москве более 2,5 тонн русского осетра, незаконно выловленного в Каспийском море. Кроме рыбы, пограничники обнаружили в тайниках несколько десятков килограммов икры осетровых пород, сообщило РИА «Новости».

Незаконный груз был обнаружен в тщательно замаскированных тайниках грузовика и на складе в Москве.

Перекрытый силовиками канал работал на незаконный сбыт в Московский регион. Изъятая рыба является особо ценным видом ресурсов и занесена в Красную книгу России. Сумма ущерба, нанесенного природе, предварительно оценивается более чем в 120 миллионов рублей. В ведомстве сообщили, что в отношении задержанных проводится проверка.

Ранее сообщалось о задержании мужчины с контрабандой черной икры. Задержанный возле волгоградского аэропорта пытался пронести в чемодане 30 банок деликатеса. По предварительным данным, мужчина мог купить икру у браконьеров в Хабаровском крае, а затем планировал продать товар.