Важное 07 декабря 2023, 14:26 ФСБ задержала исполнителя взрыва на БАМе ФСБ: задержан исполнитель взрыва на БАМе, действовавший по указанию Украины

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Сотрудники ФСБ России раскрыли теракт в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В рамках расследования уголовного дела задержали гражданина Белоруссии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Во время следственных мероприятий задержанный признался, что действовал по указанию Украины, уточнили в ведомстве.

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Известно, что подозреваемый совершил подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов, которые перевозили нефтепродукты.

По информации ЦОС ФСБ, он получил задание достать из тайника взрывные устройства и доставить их в Бурятию. Бомбы сработали, когда железнодорожные составы шли по БАМ, после чего загорелись цистерны с топливом.

В результате действий злоумышленника транспортная магистраль была временно заблокирована. Правоохранители продолжают следственные мероприятия, проверяя задержанного на причастность к другим диверсиям в России.

Ранее следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте квалифицировали взрыв в тоннеле БАМ как теракт. Возбуждено уголовное дело.