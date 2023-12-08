Криминал 08 декабря 2023, 08:49 ФСБ задержала главу «Железных дорог Донбасса» в ДНР РИА «Новости»: главу «Железных дорог Донбасса» задержали сотрудники ФСБ РИА «Новости»

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Генерального директора концерна «Железные дорог Донбасса» задержали» в ДНР по подозрению в злоупотреблении полномочиями и передаче государственного имущества третьим лицам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

«Оперативники ФСБ по Донецкой народной республике задержали гендиректора компании „Железные дороги Донбасса“ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями», — сообщили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что фигуранта заподозрили в передаче государственного имущества третьим лицам в безвозмездное пользование вопреки интересам госслужбы.

Оперативные материалы по делу передали в главк Следственного управления СК России для принятия процессуального решения.

Компанию «Железные дороги Донбасса» создали в мае 2023 года по решению правительства страны. Предприятие объединило железнодорожную инфраструктуру Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.