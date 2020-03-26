ФСБ задержала экс-боевика за преступление 20-летней давности

Уроженец Чечни причастен к гибели псковских десантников в 2000 году, сообщает ФСБ. Тогда погибли 84 военнослужащих. Спустя два десятка лет мужчину нашли в Волгоградской области.

Майрбека Башаева доставили в Следственный комитет. Сейчас его допрашивают и устанавливают его роль в преступлении.

Экс-боевика подозревают в преступлениях сразу по нескольким статьям. Это «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Многие участники нападения на военнослужащих получили уголовные сроки, розыск других преступников все еще продолжается.

29 февраля 2000 года во время Второй чеченской войны военнослужащие 6-й Псковской парашютно-десантной роты вступили в бой с отрядом чеченских и арабских боевиков, которые значительно превышали по численности. 90 бойцов сразились с двумя тысячами боевиков. Выжили лишь шестеро российских солдат. Противник потерял, по разным оценкам, от 400 до 600 человек.

Создатели спектакля «Воины духа» рассказали, почему важно помнить подвиг героев из 6-й роты псковских десантников.

Накануне ФСБ задержала пятерых участников террористической ячейки, созданной прямо в колонии.