Криминал 03 марта 2023, 11:34 ФСБ задержала двух жителей Казани по делу о финансировании террористов ФСБ сообщила о задержании двух человек из Казани по делу о финансировании террористов РИА «Новости»

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Силовики задержали двух человек в Казани, которые подозреваются в финансировании запрещенных в России террористических организаций — «Хайат Тахрир аш-Шам»** и «Исламское государство»*. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Татарстану.

По данным ФСБ, жители Казани в качестве помощи регулярно переводили деньги на карты членам ИГ* и «Хайат Тахрир аш-Шам»**. В отношении задержанных открыто уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности». Фигуранты дела арестованы.

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Представители ФСБ сообщали в конце февраля о задержании пяти пособников «Хайят Тахрир аш-Шам»** на территории Пензенской и Кировской областей, а также в Москве.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещена на территории России.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещена на территории России.