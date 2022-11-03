ФСБ задержала двух участников нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 12:19 ФСБ задержала двух участников нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году ЦОС ФСБ: задержали еще двух участников нападения банд Басаева и Хаттаба в 1999 году

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Задержали еще двух участников нападения банд террористов Шамиля Басаева и Амира Хаттаба в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Республики Дагестан. Тогда убили более 280 и ранили свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Нефтекумского района Ставропольского края — Эдуарда Таушева, 1977 года рождения, и Темирали Заракаева, 1974 года рождения», — сообщили в ЦОС, добавив, что их задержали в селении Каясула Ставрополья и в Москве.

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В Следственном комитете сообщили, что «в июне–июле 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений». Следствие ходатайствует перед судом о заключении задержанных под стражу.

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В ЦОС ФСБ также напомнили про принцип неотвратимости наказания — по всем участникам преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, мероприятия по розыску продолжаются.

Ранее полиция поймала сбежавшего из психиатрической клиники в Астрахани Магомеда Алханова, предположительно, одного из членов группировки Шамиля Басаева. Он участвовал в нападении на роту Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года.