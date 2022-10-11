ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба | 360°

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ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба

Сотрудники ФСБ задержали в Томске и Ставрополье двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба

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Сотрудники Федеральной службы безопасности в Томске и Ставрополье задержали двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, принимавших участие в бое с псковскими десантниками на высоте 776.

Следственный комитет России сообщил, что правоохранители задержали уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Тахира Бегельдиева  и Адильхана Елманбетова.

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По данным следствия, Елманбетов вел боевые действия в составе бандформирований, напав на военнослужащих  6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ в феврале 2009 года. В ходе перестрелки погибли 84 человека.

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Кроме того, Следком ведет расследование по факту боевого столкновения 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской республики между выполнявшими боевую задачу военнослужащими и участниками незаконных вооруженных формирований, входившими в отряды Шамиля Басаева и Хаттаба.

Задержан еще один член банды, причастный к этому нападению — Тахир Бегельдиев, житель Нефтекумского района Ставропольского края.

В конце сентября 1999 года Бегельдиев вступил в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба и принял участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В октябре он принял участие в вооруженном нападении на военнослужащих ВС РФ, в ходе которого погибли 15 военных и еще 28 получили ранения.

Елманбетову и Бегельдиеву предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных УК РФ. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Елманбетов уже арестован.

ФСБ

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