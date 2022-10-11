ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба | 360°

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Подмосковье
11 октября 2022, 12:54
Соцработники Подмосковья помогли 25 тысячам пенсионеров из сел попасть на диспансеризацию
Подмосковье
11 октября 2022, 12:54
Фельдшер из Красногорска приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке
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Происшествия
11 октября 2022, 12:42
Рельсы расплавились прямо под цистерной. Появилось видео с места теракта на Крымском мосту
Мир
11 октября 2022, 12:41
Веерные отключения электроэнергии начали действовать в Хмельницкой области
Криминал
11 октября 2022, 12:31
ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба
Мир
11 октября 2022, 12:31
Лавров призвал не спекулировать темой применения ядерного оружия
Мир
11 октября 2022, 12:30
«Глупая и безответственная стратегия». В Германии раскритиковали политику Запада против России
Спецоперация
11 октября 2022, 12:28
Серьезный пожар на электроподстанции произошел районе Вышгорода в Киеве
Общество
11 октября 2022, 12:22
Зюганов отказался комментировать новость о задержании внука