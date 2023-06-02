Криминал 02 июня 2023, 21:25 ФСБ задержала двух белгородских бизнесменов — СМИ РИА «Новости»: ФСБ задержала белгородских бизнесменов Тебекина и Бобрицкого РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали двух белгородских предпринимателей — Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, сообщил источник РИА «Новости». По его словам, бизнесменов заподозрили в совершении экономических преступлений.

Собеседник издания отметил, что в задержании принимали участие сотрудники регионального и столичного управлений ФСБ.

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«Сегодня задержаны „авторитетный“ предприниматель Владимир Тебекин и белгородский бизнесмен Геннадий Бобрицкий, подозреваемые в совершении серии экономических преступлений», — рассказал источник.

Агентство уточнило, что Тебекин занимает пост почетного президента Федерации бокса Белгородской области, а раньше владел несколькими крупными предприятиями. У Бобрицкого в собственности несколько крупных организаций в Белгородской, Воронежской и Курской областях. Среди них — компания — производитель птицы «Приосколье».

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