ФСБ задержала двоих участников нападения на Дагестан в 1999 году. Видео

Федеральная служба безопасности России задержала двух членов банд Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Они участвовали в нападении на Дагестан, совершенном в 1999 году.

Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Бандформирования Шамиля Басаева и Хаттаба совершили вооруженное нападение на Дагестан в августе–сентябре 1999 года. В результате погибли свыше 200 военнослужащих, правоохранителей и местных жителей, еще более 800 получили различные ранения. Кроме того, серьезный ущерб понесла экономика республики.

В сообщении сказано, что Следственный комитет страны смог собрать «неопровержимые доказательства», которые подтверждают участие в нападении уроженцев Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова 1972 года рождения и Русланбека Арсланова 1969 года рождения. При этом правоохранители продолжают разыскивать остальных участников нападения.

Во взаимодействии с МВД России С. Аджиньязов и Р. Арсланов задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» Центр общественных связей ФСБ России.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко добавила, что за прошедшие с момента нападения годы уже задержали и осудили более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Они получили различные сроки, максимальный — 19 лет лишения свободы. Против семи боевиков, в числе которых и Шамиль Басаев, уголовное преследование прекратили из-за их смерти. Еще 28 человек до сих пор разыскивают.