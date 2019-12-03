  • ФСБ задержала 9 террористов «Хизб ут-Тахрир»*, включая двух главарей

    03 декабря 2019, 13:00

    Алексей Сахаров

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании девятерых членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Их задержали в Москве и Челябинске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    ФСБ совместно с МВД России на территории Москвы и Челябинска задержала нескольких членов террористической организации. Задержаны два главаря и семеро активных членов международной террористической организации. Среди них есть как граждане России, так и других стран.

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    «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации задержанные проводили целенаправленную работу по распространению на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти», — уточнили в ФСБ.

    Как считают правоохранители, группа организовывала конспиративные собрания. На них они вербовали новых членов в свою организацию. В основном они предлагали присоединиться к террористической организации мусульманам — как местным, так и трудовым мигрантам.

    В квартирах, где жили задержанные, силовики нашли доказательства их деятельности. Обнаружены пропагандистские брошюры, средства связи, найдены и изъяты электронные носители информации. В отношении задержанных уже возбуждены уголовные дела, добавили в ЦОС.

    *«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещена в России.