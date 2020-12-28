ФСБ задержала банду подпольных торговцев оружием

ФСБ задержала подпольных торговцев оружием в 13 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж», — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемые в сбыте оружия были задержаны в Карелии, в Приморском крае, в Белгородской, Владимирской. Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях. У них изъяли 19 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат и один бесшумный спецназовский автомат «Вал». Также изъяли 165 основных частей оружия, более девяти тысяч патронов, семь килограммов порох и 20 единиц холодного оружия.

Модернизация оружия и изготовление боеприпасов происходили в 11 подпольных мастерских на территории 13 регионов России.

В пресс-службе отметили, что работа по выявлению и пресечению контрабанды оружия продолжается.