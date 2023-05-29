Криминал 29 мая 2023, 16:05 ФСБ задержала банду мошенников, которые присваивали деньги страховых за фиктивные ДТП

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Сотрудники ФСБ задержали 30 членов банды, которые устраивали фиктивные ДТП и присваивали деньги страховых. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Банда орудовала, главным образом, в ЮФО и СКФО. У них была четкая иерархия. Они устраивали подставные ДТП, что сильно повысило стоимость полисов ОСАГО в регионах. Всех участников банды задержали, арестовали и привлекли к уголовной ответственности. Правоохранители возбудили 16 уголовных дел, которые потом объединили в одно производство.

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«Организатор ОПГ предпринял попытку скрыться от следствия за границей, но был задержан в результате своевременных оперативно-разыскных мероприятий на пункте пропуска Верхний Ларс (РСО-Алания) и доставлен в следственные органы», — рассказали в ФСБ России.

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