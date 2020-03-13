ФСБ задержала «Ангела ада». Он призывал убивать всех подряд

ФСБ поймала 28-летнего хабаровчанина Дмитрия Пильтяя, который в соцсетях агитировал начать войну в городе. Он предлагал убить полицию, бандитов, военных. Сама себя молодой человек назвал «Ангелом ада».

На своей странице в одной из соцсетей Дмитрий призывал к терроризму. Он хотел начать войну в Хабаровске и даже назначал дату. Когда его задержали сотрудники ФСБ, на нем была куртка с надписью «Ангел ада». Своим подписчикам мужчина жаловался несправедливость мира и хотел возмездия.

«Убивать буду полицию, военных, бандитов — всех подряд. Столько, сколько смогу убить. Начинайте после меня сразу», — заявил он.

При задержании у него нашли сумку с праздничными хлопушками. Из них он достал конфетти и хотел заменить его на металлические элементы, написал портал «Губерния онлайн».

«Ангел ада» в своих выступлениях жаловался и на церковь. У парня не складывались личная и профессиональная жизнь. Чтобы получить поддержку, он ходил в храм, но быстро разочаровался в церкви. После молодой человек решил создать секту. Своим потенциальным последователям он рассказывал о неравенстве и неправильном распределении богатства.

Дмитрию Пильтяю назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Он не работал и жил в квартире, которую ему арендовала мама. Ему может грозить до семи лет колонии за призывы к терроризму. Сейчас он находится в СИЗО.