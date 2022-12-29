Важное 29 декабря 2022, 11:40 ФСБ задержала агента Украины в Херсонской области ЦОС ФСБ сообщил о задержании собиравшего данные о ВС России агента Украины

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Федеральная служба безопасности России задержала агента украинских спецслужб в Херсонской области. Он передавал данные о дислокации российских военных для нанесения по ним артиллерийских ударов. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории Херсонской области задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных силах России», — сказано в сообщении.

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Им оказался 54-летний гражданин Украины. Он собирал информацию о местах дислокации российских военных, их численности, маршрутах перемещения, видах используемой ими техники.

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Все эти данные задержанный отправлял через мессенджер WhatsApp представителю СБУ. Предполагалось, что после этого данную информацию получат ВСУ, которые с помощью нее откорректируют ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил РФ.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь открыл в отношении мужчины уголовное дело о шпионаже, он взят под стражу.