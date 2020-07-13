ФСБ задержала 5 сторонников ИГ* под Ростовом. Они готовили теракты в больницах

Один человек погиб, пятеро задержаны. Речь идет о жителях региона, а также о выходцах из одной из среднеазиатских стран.

«Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях», — сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Спецслужбы пытались задержать главаря бандитов в Азовском районе Ростовской области. Однако он начал стрелять по правоохранителям, подорвал самодельное взрывное устройство. Мужчина получил серьезные ранения и скончался на месте. Вскоре после этого ФСБ задержала пятерых членов группы.

В их квартирах провели обыски. Там нашли готовое самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические вещества.

Из гражданских и сотрудников Федеральной службы безопасности никто не пострадал. Открыто уголовное дело по статьям УК РФ «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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