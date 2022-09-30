Организатора поджогов военкоматов в Новосибирске арестовали | 360°

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Организатора поджогов военкоматов в Новосибирске арестовали

ФСБ задержала 23-летнего заказчика поджогов военкоматов в Новосибирске

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Суд арестовал на два месяца организатора поджогов военных комиссариатов в Новосибирске. Официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва сообщила РИА «Новости», что его обвинили в покушении на организацию теракта.

«Установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области», — рассказала она.

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Против парня возбудили уголовное дело за покушение на совершение теракта. Суд арестовал его на два месяца. По версии следствия, цель таких атак заключалась в том, чтобы запугать местных жителей и заставить отказаться от участия в спецоперации.

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В УФСБ уточнили, что это дело не связано с поджогом военкомата по Кировскому и Ленинскому районам утром 29 сентября. Тогда мужчина бросил в окна бутылки с зажигательной смесью, с внешней стороны здания начался пожар. Его быстро потушили, ни имущество, ни сотрудники не пострадали. Правоохранители задержали подозреваемого.

Поджоги

ФСБ

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