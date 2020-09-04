ФСБ задержала 13 человек, планировавших массовые убийства. Видео

ФСБ объявила о задержании 13 человек, которые планировали массовые убийства. У них нашли четыре самодельные бомбы.

«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений», — сообщили в ЦОС.

При этом 11 участников входили в закрытое интернет-сообщество в одной из социальных сетей. Доказательства подготовки к преступлениям найдены в их дневниках и гаджетах. У задержанных были инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств. Россияне хотели напасть на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места массового скопления людей. В частности, один из них собирался устроить бойню 1 сентября.

У задержанных нашли и забрали четыре готовых самодельных взрывных устройства. В них были поражающие элементы. Также у планировавших убийства обнаружили компоненты для изготовления зажигательных смесей, охотничье, травматическое и холодное оружие. О мотивах этих людей ничего не сообщается.