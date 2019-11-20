ФСБ задержала трех членов-вербовщиков ИГ*

ФСБ удалось задержать трех членов международной террористической организации ИГ*. Они вербовали жителей Москвы и Подмосковья и переправляли их в Сирию.

«ФСБ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой Войск национальной гвардии на территории Московской области пресечена деятельность трех членов МТО «Исламское государство», — сообщили «Интерфаксу» в среду, 20 ноября, в ЦОС ФСБ.

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В ведомстве пояснили, что благодаря оперативным мероприятиям удалось установить, в чем именно заключалась деятельность трех задержанных членов ИГ*. Выяснилось, что с 2014 года они вербовали жителей Московского региона в ряды террористической организации, затем «организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористических групп». Кроме того, задержанные содействовали террористической деятельности иными способами.

В квартирах задержанных провели обыски — там нашли поддельные российские деньги, паспорта, а также различные средства связи и электронные носители информации, которые использовались для ведения противоправной деятельности.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.