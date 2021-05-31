ФСБ выявила почти 100 подпольных оружейников в 25 регионах

ФСБ выявила в 25 регионах страны почти 100 подпольных оружейников. У них изъяли 385 единиц оружия.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

У подпольных оружейников изъяли три пулемета, 45 автоматов, среди которых были АК-103, АКМ, АК-47, АК-74, АКС-74У, АКМС, девять пистолетов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат и более 93 тысячи патронов, а также около 30 килограммов пороха и тротила. Среди найденного были основные части комплектующего оружия и 36 оружейных глушителей.

Ранее владельца столичного оружейного магазина «Папины игрушки» Юрия Львовского заподозрили в контрабанде оружия и боеприпасов. С ним был задержан предполагаемый сообщник, глава транспортной компании Михаил Кучменко.