ФСБ России выявила 106 неонацистов — сторонников украинской группировки «М.К.У» в России. Они готовили теракты и массовые убийства, сообщили в ведомстве.

Сторонников запрещенной организации выявили сразу в 37 регионах России. Также известно, что группировку организовал гражданин Украины Егор Краснов, которого якобы покрывают украинские спецслужбы. В отношении Краснова расследуется уголовное дело по статье об убийстве, он объявлен в международный розыск.

Разыскные мероприятия были проведены для того, чтобы пресечь подготовку сразу нескольких акций. Сторонникам Краснова с помощью мессенджеров отдавались указания к действию. В числе задержанных оказались трое владельцев сообществ в интернете. По мнению следователей, они пропагандировали экстремистскую идеологию и призывали совершать насильственные акции. Двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В Пензенской области и Коми силовики пресекли деятельность экстремистских групп численностью пять и восемь человек. По адресу их проживания изъяли оружие и боеприпасы к нему, а также баллончики со слезоточивым газом.