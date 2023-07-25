Криминал 25 июля 2023, 13:56 ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого Адвокат Кузнецова: ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого Bogomolov.PL / CC BY-SA 3.0 / Википедия

Читать 360tv в

Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого*. Об этом ТАСС рассказала адвокат Юлия Кузнецова.

Адвокат сообщила, что защищает психолога Александра Ачагова, у которого проходили обыски.

Реклама

«Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ», — заявила она.

Ранее Кагарлицкого задержали в Москве в сентябре 2021 года после его публикации в Сети с призывами выйти на акцию. Социолог подчеркивал, что не считает себя виновным в каком-либо правонарушении.

Кагарлицкий известен как левый теоретик и видеоблогер. Организацию «Институт глобализации и социальных движений»** Бориса Кагарлицкого включили в список иностранных агентов в 2018 году.

* признан в РФ иноагентом

** включена в реестр иностранных агентов