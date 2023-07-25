25 июля 2023, 13:56
ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого
Адвокат Кузнецова: ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого
Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого*. Об этом ТАСС рассказала адвокат Юлия Кузнецова.
Адвокат сообщила, что защищает психолога Александра Ачагова, у которого проходили обыски.
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«Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ», — заявила она.
Ранее Кагарлицкого задержали в Москве в сентябре 2021 года после его публикации в Сети с призывами выйти на акцию. Социолог подчеркивал, что не считает себя виновным в каком-либо правонарушении.
Кагарлицкий известен как левый теоретик и видеоблогер. Организацию «Институт глобализации и социальных движений»** Бориса Кагарлицкого включили в список иностранных агентов в 2018 году.
* признан в РФ иноагентом
** включена в реестр иностранных агентов
Уголовное дело
ФСБ
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