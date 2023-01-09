Криминал 09 января 2023, 19:23 ФСБ в Брянской области задержала подозреваемого по делу о госизмене ФСБ задержала россиянина, собиравшегося участвовать в СВО на стороне Украины РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который пытался попасть на территорию Украины для участия в боевых действий против ВС РФ, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства по Брянской области. Мужчину арестовали, против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Правоохранители отметили, что в течение 2022 года задержанный неоднократно пытался попасть на Украину через территорию Белоруссии. Его предупреждали о недопустимости подобных действий.

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«При попытке очередного выезда с территории России на Украину гражданин был задержан», — рассказали в региональном управлении ФСБ.

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На территории Херсонской области задержали завербованного украинскими спецслужбами агента. Он собирал информацию о перемещении российских военных и передавал ее своим кураторам для нанесения артиллерийских ударов. Сотрудники крымского ФСБ возбудили против 54-летнего украинца уголовное дело по статье о шпионаже. Мужчину арестовали. Ранее за совершение такого же преступления задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области.