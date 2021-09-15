ФСБ установила связь «Меджлиса»* и украинской разведки при подготовке диверсии в Крыму

Сотрудники ФСБ в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установили связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* («Меджлис»*) с украинской разведкой. Об этом сообщили представители ведомства.

По данным российской спецслужбы, разведка Украины через «Меджлис»* пыталась организовать протесты крымских татар в Крыму.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 4 сентября жителей Крыма. Среди них посредник — зампредседателя «Меджлиса»* Нариман Джелялов, а также исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы.

По версии силовиков, диверсию организовало территориальное подразделение украинской разведки в Херсоне — так называемая оперативная служба «Таврия» при участии «Меджлиса»*. По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину, в Херсон, где сотрудники украинской разведки обучили их взрывному делу. За совершение диверсии ГУР пообещала им около двух тысяч долларов. В июле взрывное устройство доставили в Крым.

По данным ФСБ, организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский.

В ФСБ отметили, что диверсию санкционировал начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Санкция по ней составляет от 10 до 15 лет.

*«Меджлис крымско-татарского народа» («Меджлис») — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.